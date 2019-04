Spaccio di droga alla fermata dell'autobus Giovani in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Erano partiti da un furto andato all’aria, sono finiti chiudendo il cerchio su una fitta rete di spaccio. I carabinieri della Stazione di Cingoli hanno blindato ieri l’operazione “Shelter”, notificando all’alba le misure cautelari emesse dal gip Giovanni Manzoni su richiesta del pm Claudio Rastrelli. In carcere è finito Michel Innamorati, 25 anni, accusato di spaccio e tentato furto, mentre sono ai domiciliari due marocchini Jamal El Montaser, 23 anni (accusato anche di tentata estorsione), e Ibrahim Qochih, 20 anni, mentre per un quarto, anche lui marocchino, 21enne, è stato disposto l’obbligo di dimora.A monte c’è una corposa attività investigativa che ha permesso di ricostruire circa 500 cessioni per un volume d’affari generato dalla vendita di cocaina, hashish e marijuana pari a circa 40mila euro. Il nome dell’operazione “Shelter”, pensilina, è stato scelto proprio perché le cessioni avvenivano per la maggior parte ad una pensilina alla fermata dell’autobus poco distante dai giardini pubblici e dagli istituti scolastici. Numerosi erano gli acquirenti, di cui una decina minorenni, tra i 16 e i 17 anni. «I carabinieri di Cingoli sono stati molto bravi» ha commentato il tenente colonnello Luigi Ingrosso, comandante della Compagnia di Macerata chiudendo la conferenza di presentazione dell’attività investigativa a cui hanno partecipato il tenente Angelo Cimmarrusti, comandante del Norm, e il maresciallo maggiore Umberto Paglioni che guida la Stazione cingolana.Tutto è partito nella notte del 9 ottobre 2018 quando due giovani, travisati con tuta da lavoro, guanti, mefisto (un berretto di lana) e occhiali da sole entrarono in una sala slot a Cingoli. Il colpo andò in fumo perché uno di loro tentò di oscurare le telecamere con lo spray facendo scattare il sensore e attivando l’allarme. La stessa mattinata i carabinieri trovarono in una zona boschiva un borsone rosso al cui interno c’erano arnesi da scasso, tute, guanti, nastro isolante, e una pistola, perfetta riproduzione di una beretta 92, ma a salve. La borsa però era quasi asciutta nonostante l’umidità, segno che era stata lasciata lì da poco. In attesa che qualcuno andasse a prenderla i militari si erano appostati e la sera stessa arrivarono due giovani a bordo di una Citroen C3. Dopo aver cercato a lungo il borsone senza trovarlo andarono via per poi tornare di giorno insieme ad un’altra persona. È stato allora che i militari hanno annotato la targa.A bordo c’erano Innamorati e altrui due del posto, tutti conosciuti ai militari. Confrontate le immagini delle telecamere della sala slot con i giovani scoperti nel bosco i militari hanno intuito che ci fosse un collegamento. Lo step successivo è stato l’accertamento sulle conversazioni telefoniche. A quel punto si è aperto un mondo. I militari si sono ritrovati a intercettare oltre cinquemila conversazioni e analizzare centinaia di chat sui vari social. È spuntato così un gruppo Whatsapp denominato “Chi l’ha visti” in cui si segnalava la presenza dei carabinieri chiamati “puffi”. «Nel gruppo c’era mezza Cingoli», ha scherzato, neppure troppo, il comandante Paglioni. Poi pedinamenti, osservazioni, lo stesso Paglioni in sella alla sua bici, fuori dall’orario di lavoro, è passato nei luoghi dove avvenivano le cessioni di droga e ha monitorato.Un giorno ha bloccato dei ragazzi che si erano appena passati un cellulare, dentro, al posto delle batterie, c’era la droga. Alla fine da ottobre a febbraio di quest’anno sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina, 40 di hashish e 15 di marijuana, 40 sono state le perquisizioni effettuate e 15 i sequestri. Per gli inquirenti il ruolo predominante è stato quello di Innamorati che si serviva di due “galoppini”, Qochih ed El Montaser, quest’ultimo avrebbe tentato di estorcere 150 euro al 20enne indagato, debitore di una cessione di cocaina non pagata. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Gian Luigi Boschi, Luca Pascucci, Sara Scalpelli e Martina Mogetta. Nell’indagine hanno operato anche i militari di Appignano, Apiro, Treia e Tolentino, ieri mattina pure i colleghi del Norm di Macerata, di Tolentino, delle Stazioni di Apiro, Appignano, Montefano, Treia e Macerata, con il supporto dell’unità cinofila dei carabinieri di Pesaro.