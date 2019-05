Spaccia eroina al cuginetto di 13 anni, un 38enne condannato a 18 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Spaccia eroina al cugino di 13 anni, condannato trentottenne maceratese. I fatti risalgono al 2015 quando l’imputato in due occasioni aveva spacciato eroina al cuginetto all’epoca tredicenne. Secondo l’accusa sarebbe stato proprio il giovane a iniziare all’uso della droga il minorenne. All’epoca il minore era in una comunità di recupero (ma non per problemi legati alla droga, ndr), da quella struttura poteva uscire solo se un genitore o un parente prossimo andava a prelevarlo. E proprio in queste circostanze sarebbero avvenute le cessioni. Il minore era stato sentito anche dagli inquirenti e a loro aveva riferito che in entrambe le occasioni il cugino gli avrebbe regalato dell’eroina per sniffarla. Una volta il consumo era avvenuto all’interno dell’abitazione, in un’altra il trentottenne avrebbe portato il cuginetto a Porto Recanati, all’Hotel House, proprio per acquistare la sostanza stupefacente. La vicenda venne alla luce perché un giorno nella struttura si erano insospettiti del comportamento del minore ed era stato disposto un accertamento specifico: l’analisi delle urine. Il controllo medico aveva dato esito positivo ed erano stati avvisati i genitori. Ieri il pm ha chiesto quattro anni di reclusione e 10.000 euro di multa. L’imputato, difeso dall’avvocato Manuel Formica è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento di 2.500 euro di multa.