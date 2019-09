Muratore di giorno spacciatore la sera giovane arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Di giorno muratore, di sera spacciatore. La seconda attività avrebbe consentito a un 32enne di arrotondare il guadagno lecito con ulteriori 1.200 euro mensili. È finito agli arresti domiciliari un piccolo artigiano di origine albanese. Ieri mattina all’alba i carabinieri della Compagnia di Macerata hanno bussato alla sua porta per notificargli l’ordinanza spiccata dal gip Domenico Potetti. L’indagine è partita lo scorso 30 maggio. Da una “fonte informativa degna di fede”, come l’ha definita il maggiore Roberto De Paoli comandante della Compagnia, è arrivata una segnalazione su un presunto giro di spaccio all’interno delle mura cittadine e a Piediripa.I militari sono intervenuti e hanno scoperto l’albanese mentre spacciava una dose di cocaina a un cliente anche lui del capoluogo ma più giovane. Dalla successiva perquisizione domiciliare era spuntata un’altra dose della stessa sostanza pronta per essere spacciata. I carabinieri in quell’occasione sequestrarono le dosi e il correspettivo ottenuto per la dose, circa 80 euro, e denunciarono a piede libero il muratore. Ma né la denuncia né la consapevolezza che i militari potessero continuare a indagare su di lui lo avevano dissuaso dal proseguire l’attività illecita.