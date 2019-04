Spacciatore sorpreso con la marijuana vicino alla scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si stringono le maglie dei controlli attorno agli spacciatori e non sempre le contromisure per sottrarsi agli investigatori messe in atto risultano vincenti. Non ha funzionato, per esempio l’altro giorno, quando gli uomini della squadra mobile di Macerata hanno sorpreso un giovane nigeriano con droga addosso mentre si aggirava nei pressi di una scuola. Nel corso dell’operazione sono stati compiuti accertamenti su diverse persone, una in particolare ha attirato l’attenzione degli agenti: alla luce di un lavoro di appostamento e pedinamento i poliziotti hanno concentrato l’attenzione su un nigeriano di 25 anni che si muoveva in modo sospetto. Per lui è scattata la perquisizione che ha portato al rinvenimento di una dose di marijuana, che gli agenti ritengono fosse pronta per essere ceduta a un cliente. Il giovane africano è stato denunciato.