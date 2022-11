Nuovo sovrintendente dello Sferisterio: colpo di scena, Orsetti si ritira dalla selezione

MACERATA - Colpo di scena per la nomina del nuovo sovrintendente dello Sferisterio che dovrà succedere a Luciano Messi. Il candidato in pole position per l'elezione, Raimondo Orsetti, fa un passo indietro. Questa mattina ha inviato una missiva al sindaco di Macerata e presidente dell'Associazione Sferisterio, Sandro Parcaroli, in cui annuncia di rinunciare all'eventuale incarico. Una lettera che arriva a seguito della seconda fumata nera da parte del Cda dell'Associazione Sferisterio, chiamata a decidere tra tre candidati. Oltre a Orsetti infatti erano in lizza - e ora restano in due - anche Flavio Cavalli e Giacomo Miandro.