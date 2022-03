Mutui, le rate sospese fino a dicembre: un sospiro di sollievo per i Comuni del cratere sismico

MACERATA - Buone notizie sul fronte istituzionale per il Maceratese e in particolare per i comuni del cratere sismico, che grazie alle nuove disposizioni previste all’articolo 41 del Dl Energia potranno contare sulla sospensione del pagamento dei mutui fino al 31 dicembre 2022. Un’autentica boccata d’ossigeno per tutti gli enti locali attualmente alle prese con il complesso iter burocratico della ricostruzione, che grazie alla proroga disposta per le rate dei finanziamenti potrà ora procedere verso i prossimi step con ulteriore slancio.



«Si tratta di una decisione fondamentale – dice Valeria Mancinelli, presidente di Anci Marche – che va incontro alle esigenze dei comuni del cratere di 4 regioni, a partire ovviamente da quelli marchigiani». La mancata proroga della sospensione dei mutui nelle aree del cratere avrebbe rischiato di inficiare tutti gli investimenti su cui si basa la ricostruzione a partire da quelli del Cis e del Pnrr e costituito una forte criticità per il sistema socio-economico del cratere di 4 regioni. «Per i comuni del cratere è un giorno molto importante che consente di guardare al futuro di questi enti locali con maggiore serenità», ha concluso la Presidente Mancinelli. Commenta il provvedimento anche l’onorevole del M5S Patrizia Terzoni che molto si è spese in queste settimane. «Il Governo ci ha ascoltato e ha risolto un primo aspetto tra quelli che in prima persona avevo segnalato. I comuni sono già in forte sofferenza dopo sismi e due anni di pandemia. Non possono essere sottoposti ad altre pressioni finanziarie anche perché devono poter investire sui loro territori». Ancora: «Apprezzo che in un momento così delicato si sia data una risposta non scontata a Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Ora spero che giungano buone notizie anche per la questione del rimborso della Tari e per i benefici fiscali per gli investimenti delle imprese. Continuerò a lavorare in questo senso». «Vittoria della Lega - dicono i parlamentari della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti (commissario regionale), Mauro Lucentini, Luca Paolini, Tullio Patassini e Giuliano Pazzaglini -. Sospesi anche per il 2022 i mutui dei Comuni colpiti dal sisma del 2016. Grazie al nostro pressing, la norma è stata inserita dal Mef direttamente nel decreto Energia. Una boccata d’ossigeno per gli enti locali del cratere».

