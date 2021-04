Sollievo: Chirurgia e Urologia sono Covid-free. Sale operatorie in funzione

MACERATA - L’ospedale di Civitanova torna “pulito”. Liberati dai pazienti covid i posti letto dei reparti di chirurgia e urologia che sono così tornati alla funzione ordinaria. A questo evidente segnale del calo del peso del coronavirus sugli ospedali, fa da contraltare l’aumento della pressione nei centri vaccinali. Sistemati due gazebo con delle sedie all’esterno del punto somministrazioni di Civitanova.

Ieri situazione un po’ migliore sul fronte code. Ma se da una parte il sindaco Ciarapica chiede un ulteriore sforzo all’Area Vasta per reperire medici e personale amministrativo per sbrigare le pratiche, dall’altra il fronte sanitario fa presente di essere già allo stremo delle forze e delle risorse.



La buona notizia arriva, come detto, dall’ospedale di Civitanova che torna ad essere “covid free”. Già da diversi giorni non ci sono più pazienti nei reparti di chirurgia ed urologia. Sanificati i locali. Anche la medicina d’urgenza tornerà pulita dall’inizio della prossima settimana. «Riconvertiti alla funzione originaria anche 4 posti di terapia intensiva, 3 di Rianimazione e uno dell’Utic – spiega la direttrice dell’Area Vasta 3, Daniela Corsi – le cinque sale operatorie dell’ospedale ora sono tutte a disposizione. Possono così riprendere gli interventi programmati». Dunque il calo dei contagi prima e il conseguente abbassamento della pressione ospedaliera poi, hanno permesso di iniziare questa politica di lento ritorno alla normalità negli ospedali della provincia.



Ma la strada è ancora lunga. «E bisogna continuare a tenere le dita incrociate – aggiunge la direttrice – non vorrei che il 28 aprile fossi costretta a richiudere tutto di nuovo. Tutti dobbiamo continuare a fare molta attenzione. Il percorso di riconversione degli ospedali è iniziato. Spero che i ricoveri continuino a calare in modo da liberare anche Camerino, che rappresenta il prossimo passo. L’ultimo reparto ad essere riconsegnato all’attività originaria sarà Malattie Infettive a Macerata. Ma solo quando potremo chiudere il covid hospital potremo dire che l’emergenza è finita».



Capitolo vaccinazioni, Corsi risponde così alla richiesta di maggior personale del sindaco Ciarapica. «Non può chiederci medici perché non ce ne sono più. L’Asur sta dando il massimo e lui lo sa. Tutti siamo spremuti come limoni, ho dovuto fare ricorso ad ordini di servizio. A breve aggiungeremo anche specializzandi. Quando si fanno 1.000 vaccinazioni al giorno, le attese sono normali». Da parte sua, il primo cittadino di Civitanova vuole fare qualche puntualizzazione. «Non voglio certo creare polemiche o divisioni, questo è il momento in cui tutte le istituzioni devono restare unite. Non posso che ringraziare l’Asur, la Corsi, ogni medico e ogni amministrativo in servizio al centro vaccinale. Rilevo, però, che tutti dobbiamo fare un ulteriore sforzo.

Il centro può ospitare 10 postazioni, ne sono attive 6. Da qualche giorno sono state dirottate qui le somministrazioni ai pazienti fragili, che prima si facevano all’ospedale, con conseguente aumento delle liste di prenotazione. I sindaci dell’Ambito mi hanno dato la disponibilità per avere volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale. Abbiamo migliorato la segnaletica. Ma l’imbuto si forma all’interno, nelle sale per le anamnesi, e anche con più spazi più grandi le persone sarebbero costrette a rimanere fuori con gli accompagnatori perché è una fase propedeutica all’ingresso nella sala d’attesa vera e propria prima dell’inoculazione. Nei prossimi giorni istalleremo una tensostruttura davanti all’ingresso. Sarebbe importante vedere attive tutte le 10 postazioni per le somministrazioni».