MACERATA - Quando la passione per lo sport si unisce alla generosità e al desiderio di portare un sorriso a chi vive un momento difficile può solo nascere qualcosa di buono. È così che tre anni fa è nata la Pedalata della Vigilia. Dalla passione per la bicicletta di Simone Ortolani e dei suoi amici del bike che hanno deciso di portare un segnale di speranza nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata. Come? Pedalando dal bar che Ortolani gestisce (insieme a Simone Baccifava e Luca Latini) a Villa Potenza, Caffè x caso, fino alla struttura sanitaria del capoluogo per consegnare regali ai piccoli pazienti nel giorno della Vigilia di Natale.

Un’idea che ha scaldato così tanto il cuore di molti ciclisti che ogni anno - un po’ come i musicanti di Brema - il gruppo sembra destinato a crescere: «Il primo anno eravamo circa 30 - dice Ortolani - l’anno scorso una settantina. Quest’anno sarebbe bello arrivare a cento».

L’appuntamento

Sì, perché l’appuntamento non può che rinnovarsi anche il prossimo 24 dicembre. «Nessuna prenotazione - dice Ortolani - chi ha voglia di partecipare può trovarsi il giorno della Vigilia, alle 9, al Caffè x caso di Villa Potenza. Sarebbe meglio se con abito e cappello di Babbo Natale. Ai regali ci ho già pensato io: l’invito che rivolgo agli appassionati di bike è solo quello di ritrovarsi in tanti, per fare un gran bel gruppo di Babbi Natale e arrivare fino all’ospedale di Macerata dove porteremo la nostra vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie». Saranno infatti consegnati al reparto i regali acquistati da un donatore che vuol restare anonimo: «Di solito - dice - fortunatamente non troviamo molti bambini ricoverati, perché per Natale i casi meno gravi vengono rimandati a casa. A me e Babbo Natale viene permesso di entrare nel reparto per lasciare dei giochi (ne ho acquistati per fasce di età, sia per bambini che per bambine) che poi vengono dati ai piccoli pazienti nell’arco dell’anno. È sempre un momento molto emozionante perché c’è chi si affaccia dalle finestre della struttura sanitaria e il gruppo dei Babbi Natale dedica loro un saluto e qualche canzone. Poi il giro termina con una pedalata in centro fino a tornare di nuovo al Caffè x caso a Villa Potenza».

Allora Ortolani ricorda com’è nata questa iniziativa che nel tempo sta riscuotendo sempre più adesioni: «Abbiamo voluto unire la passione per la bicicletta alla solidarietà. Io e il mio amico Paolo Zuccari avremmo voluto fare qualcosa anche d'inverno con le biciclette, così abbiamo iniziato a pensare a cosa potessimo organizzare per essere anche utili agli altri. Allora è nata la Pedalata della Vigilia. Vogliamo essere al fianco delle famiglie e dei bambini ricoverati e, soprattutto, far partecipare più gente possibile. Ribadisco che non chiediamo donazioni o solidarietà: a chi mi chiede come poter contribuire consiglio di fare una donazione direttamente al reparto. Per quanto riguarda la Pedalata della Vigilia invece l’importante è ritrovarsi e fare squadra per andare in ospedale tutti insieme e lanciare un segnale di speranza».