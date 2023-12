MACERATA - “Social Valley”, presentata la strategia territoriale per 5,6 milioni di euro. La Giunta comunale ha deliberato il maxi piano relativo al progetto di interventi territoriali integrati (Iti 2). Le linee di intervento sono definite e finanziate con i fondi Fesr 2021-2027 per 5 milioni di euro e Fse+ per 600mila euro, con una particolare attenzione all’aspetto sociale e di inclusione, anche lavorativa, delle persone con disabilità e con situazioni di svantaggio e fragilità.

APPROFONDIMENTI IL CASO Servizio idrico nel Maceratese, summit dei sindaci: «Siamo al capolinea, ultimi 30 giorni di proroga»



Il rilancio



Gli interventi, che hanno visto la sinergia di tutti gli Assessorati, prevedono una complessiva riqualificazione e rigenerazione dell’area con una particolare attenzione all’aspetto sociale e dell’inclusione, culturale, del decoro urbano, turistico e promozionale. Social Valley prevede, inoltre, lo sviluppo di interventi promossi con altri stakeholders del territorio. I soggetti destinatari degli interventi Iti 2 sono i capoluoghi di provincia, come capofila, che hanno delle aree confinanti con altri comuni che complessivamente hanno una media o elevata urbanizzazione. L’area identificata dall’Amministrazione è la valle del Potenza per la quale si prevede una riqualificazione complessiva a beneficio anche di altri comuni. Oltre a Macerata saranno coinvolti i comuni di Montecassiano, Recanati, Porto Recanati e Potenza Picena.

L’intervento



L’intervento parte anche dal bacino di utenza del Centro Fiere, in fase di ultimazione, che rappresenta un punto di riferimento per molti altri progetti legati alla promozione del territorio circostante e si integra al progetto regionale di riqualificazione della Strada Regina e alla realizzazione del nuovo casello autostradale.

I progetti riguardano la riqualificazione dell’area verde di Rotacupa con un centro polivalente per soggetti fragili e con orti per agricoltura sociale (1.7 milioni), l’allestimento del Centro Fiere con area espositiva, centro ippico, parco fluviale con area giochi (2.3 milioni) e il rilancio dell’area archeologica di Villa Potenza (un milione). Tra l’altro ci sono 600mila euro per iniziative legate ai soggetti fragili e 100mila euro di ulteriore stanziamento per lo Sferisterio. «Mentre Iti 1 aveva l’obiettivo di valorizzare i centri urbani, questo progetto ha come obiettivo la valorizzazione di un’area periferica, con possibile sviluppo urbanistico, individuata come strategica per le finalità del progetto» ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli. Da tempo, infatti, l’amministrazione dimostra l’obiettivo di voler valorizzare le aree periferiche della città.



La scelta



«La scelta dell’Amministrazione - prosegue - è ricaduta su una frazione, quella di Villa Potenza, che raccoglie un grande bacino e che serve anche comuni limitrofi rappresentando un punto di incontro strategico di sviluppo sotto tutti i punti di vista. La progettualità di Iti2 rappresenta per Macerata un punto di arrivo – che ha visto il coinvolgimento di diversi Assessorati – e soprattutto di partenza dato che permetterà di rilanciare Villa Potenza, e contestualmente tutto il capoluogo, grazie a un intervento mirato allo sviluppo sociale, economico, culturale e turistico».