Silvia Pinzi, sindaco di Serrapetrona: «La fascia tricolore? L’ho sempre sognata»

Le etichette sono qualcosa di limitante e che spesso naufraga nella realtà. Massimamente, poi, quelle che imbrigliano il cuore e gli impongono cosa fare, cosa amare, in cosa è opportuno credere o spendersi, ponendo giudizi che sono veti, che spesso pensano come macigni, definitivi e perentori. Sono dure a morire ma non sono eterne, specie poi quando si imbattono in chi, di fronte alla classificazione, sceglie sempre e comunque la libertà e quello che l'istinto comanda. Se c’è un imperativo che racchiude sotto la sua egida la vita di Silvia Pinzi, sindaco di Serrapetrona al suo secondo mandato, è proprio quello di dare retta soltanto a quello che fa felice il suo cuore e quell’indole «da bambina curiosa, affamata di vita e di sapere» che la accompagna da sempre.

La scuola

Viene dai tempi lontani, dai giorni passati tra i banchi di scuola «a dare sempre il meglio di me - comincia il sindaco - perché mi piaceva studiare, perché lo facevo con passione e anche perché, a tenere costantemente alte le mie performance scolastiche, era il fatto che mia nonna Quintilia facesse la bidella proprio nella scuola che frequentavo. Avere qualcuno di famiglia la cui presenza andava oltre la porta dell’istituto scolastico è stato uno sprone per fare sempre meglio e sempre di più. Il legame con mia nonna, oltretutto, è sempre stato impostato sull’idea del fare, del conoscere e dello sperimentare. Con lei amavo sporcarmi le mani in cucina, rispolverando vecchie ricette e preparando insieme deliziosi manicaretti. Era un modo stupendo di stare insieme e condividere le giornate: toccando con mano una felicità che spesso aveva come ingredienti prodotti locali e la genuinità di un amore sincero». Le mani di Silvia, nei ricordi, sono sempre indaffarate. In cucina, assieme alla nonna, così come in officina, con babbo Sauro, condividendo una passione «sicuramente poco femminile e fuori da ogni canone - ride - ma sicuramente autentica e profonda. Mio padre aveva diverse moto, alcune anche d’epoca, e così come lui anche mio zio Giuseppe. Quella per i motori è stata una passione che è traslata da loro direttamente a me, arrivando fino al cuore mio così come a quello di quei mezzi: fino ai loro motori che, con mio padre, mi divertivo a smontare e a rimontare.

Anche in questo caso, le mani erano sempre sporche ma la felicità e quel desiderio profondo e innato di libertà correvano ben più forte che i numeri sul contachilometri».

C’è un movimento incessante che vortica nei ricordi e riporta a galla le emozioni sopite. Non c’è luogo che la curiosità della bambina Silvia non abbia toccato, compreso il territorio etereo e sognante della musica. «Ho imparato a leggere le note sul pentagramma prima ancora che le parole sulle pagine di un libro - confessa - e ancora una volta il merito è tutto di mio padre e dell’altra forte passione della sua vita: la musica. Grande cultore di composizioni sinfoniche, esattamente come mio nonno Pio lo era di opere liriche, il primo contatto con la musica è stata proprio seguendo le orme di mio padre, che come altri membri della nostra famiglia, suonava i fiati nella banda del paese. Seguendolo alle prove che periodicamente faceva assieme agli altri componenti, mi accorsi però che, più che da trombe e affini, ero attratta dal pianoforte. I primi tasti che toccai furono quelli del vecchio strumento conservato nella sede della banda di Serrapetrona. Da lì alla passione che mi ha portato alla laurearmi nel 2001 al conservatorio Maderni di Cesena, è stato quasi un attimo, passando per anni di studio intensissimo e partendo dalle prime esecuzioni, a dieci anni, suonando l’organo nella chiesa principale di Serrapetrona».

L’impegno

Un destino ineludibile, che non ha mai ammesso né limiti né etichette, manifestandosi potente e soprattutto in anticipo sui tempi. Come quell’idea, coltivata da bambina, di diventare primo cittadino. «Nel profondo del mio cuore, essere sindaco è quello che ho sempre sognato di fare, dalla più tenera età. Sicuramente avevo un’idea romanzata degli oneri e degli onori che comporta il fatto di indossare la fascia tricolore, ma il forte attaccamento al mio territorio e il grande impegno civile dimostrato verso il mio paese sin da giovane, non hanno fatto altro se non portare a compimento un sentiero che affonda le radici nella mia infanzia e cammina ancora adesso con me in questo mio presente».