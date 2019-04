Addio a Silvano Prenna, sommergibilista nella seconda guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Lutto a Macerata per la morte di Silvano Prenna, 95 anni. È stato uno degli ultimi sommergibilisti della Seconda guerra mondiale e tra i fondatori della locale Accademia pugilistica. Tantissimi i messaggi di solidarietà ai familiari dell’anziano: la moglie Mimina e i figli Francesco e Giovanni. Tra gli incarichi ricoperti da Prenna anche quello di presidente dell’Associazione nazionale marinai d’Italia in congedo. La cerimonia funebre è in programma oggi alle 15 nella chiesa di Santa Croce.