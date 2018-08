Ritrovato l'uomo di 71 anni scomparsa da casa E' la fine di un incubo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Nel primo pomeriggio di ieri si era allontanato dalla propria abitazione nel quartiere Vergini SilvanoIncicco, 71 anni. L'uomo è stato ritrovato nella giornata di oggi, era andato a casa di un parente, che ha immediatamente avvertito la polizia. Per i familiari è la fine di un incubo. La stessa questura aveva diffuso un identikit e divulgato una foto per favorire le ricerche. «Chiunque avesse notizie utili è pregato di contattare immediatamente la linea di emergenza “113”», avevano dichiarato i vertici della questura. Per fortuna adesso l'allarme è rientrato.