​Sicurezza stradale, Macerata alza gli scudi: in 14 mesi oltre 5500 multe. Fioccano sequestri e denunce

MACERATA- In soli 14 mesi, i carabinieri hanno rilevato 1067 incidenti stradali nell'intera provincia di Macerata, tra cui 315 con feriti (551) e 12 con decessi. E' questo parte del bilancio stilato che ha riguardato la sicurezza stradale su tutto il territorio.

Multe, sequestri, sanzioni

La stragrande maggioranza degli incidenti stradali è dovuta ad una serie di comportamenti scorretti come l’eccesso di velocità o la guida distratta e pericolosa, ad esempio determinata dall’utilizzo del telefono cellulare alla guida o dall’assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti prima di mettersi al volante.

Nel corso di questi 14 mesi i Carabinieri hanno elevato 5.588 contravvenzioni di varia natura (1260 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 499 per mancata revisione del veicolo, 394 per l’uso del telefono cellulare, 232 per eccesso di velocità e 224 per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti) con 300 patenti ritirate e circa 300 tra mezzi sequestrati e/o sottoposti a fermo amministrativo; sono 6 gli automobilisti denunciati per omicidio stradale. Inoltre, l’attività di controllo della circolazione stradale ha permesso di identificare 111.038 persone tra automobilisti e passeggeri e di controllare 71.215 mezzi di ogni genere circolanti sull’intera provincia maceratese.