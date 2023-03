MACERATA - Due posti di polizia nei pronto soccorso degli ospedali di Macerata e Civitanova. Un intervento che si aggiungerà alle guardie giurate che già presidiano le strutture, h24 in quello di Macerata, e dalle 20 in poi, per tutta la notte, in quello di Civitanova.

«L’attenzione nei confronti degli episodi di violenza e aggressione che si registrano nei presidi ospedalieri c’è sempre stato -ha ribadito il prefetto Flavio Ferdani-. Ora in base a quelle che sono le indicazioni ministeriali verrà ulteriormente rinforzato attraverso un piano di controllo che è in corso di sviluppo coi responsabili delle strutture sanitarie dell’Av3. In tempi ravvicinati si arriverà alla predisposizione di due posti di polizia nei principali nosocomi del territorio, segnatamente Macerata e Civitanova, proprio per dare quel segnale di attenzione e legalità nei confronti del personale sanitario che svolge questo delicato compito. C’è la massima attenzione anche riferita purtroppo ai recentissimi episodi accaduti negli ospedali: al momento dobbiamo attrezzare sotto tutti gli aspetti questi presidi di polizia che metteremo a regime». Il prefetto conferma che i tempi saranno brevi per vedere la polizia di Stato avere presidi negli ospedali di Macerata e Civitanova. «Bisogna però che anche i cittadini che si recano in queste strutture diano la massima collaborazione ai sanitari e che tutto avvenga nel rispetto dei principi di legalità. –ha ribadito Ferdani- Non posso dire adesso se il posto di polizia funzionerà h24 oppure ci sarà un’integrazione con la vigilanza privata che già opera negli ospedali, siamo in una fase organizzativa che verrà definita in tempi rapidi. E’ chiaro che sarà il Pronto soccorso il luogo dove verrà allestito questo presidio anche perché è il punto di accesso primario degli ospedali. Martedì all’ospedale di Civitanova c’è stato un episodio violento che però è stato subito coperto dall’arma dei carabinieri»