Scarsa sicurezza nell'edilizia: multe da migliaia di euro a tre ditte, sospeso un cantiere

MACERATA – Controlli nei cantieri edili per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli infortuni sul lavoro. Gravi violazione riscontrate nel corso dei controlli, raffica di sanzioni. Le ultime operazioni per verificare il rispetto delle normative sono state effettuate dalla Compagnia dei carabinieri di Civitanova e da quella di Tolentino e di Caldarola, in collaborazione con il personale del Nucleo Ispettorato del lavoro di Macerata. In seguito ai controlli, a Tolentino, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria il rappresentante legale di una società di costruzioni per gravi violazioni riscontrate nel cantiere di ristrutturazione di una palazzina in centro. È stata disposta la sospensione temporanea dei lavori e sono state elevate sanzioni per 5 mila euro. A Porto Recanati, invece, è stato controllato un cantiere in cui operavano due diverse ditte. Sono state accertare violazioni in materia di piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi ed omissioni varie degli adempimenti connessi all’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Complessivamente, sono state elevare sanzioni per 5 mila euro e, per una delle due ditte, è scattato anche il provvedimento della sospensione dei lavori.

Ultimo aggiornamento: 14:46

