MACERATA - Dal primo giugno 2023 al 31 maggio 2024 sono stati 6.266 i reati perseguiti di cui 2.134 quelli scoperti, 201 gli arresti e 2.134 le persone denunciate. Sono parte dei dati dell’attività svolta dai carabinieri della provincia di Macerata, guidati dal colonnello Nicola Candido, che questa mattina celebreranno il 210° Annuale della Fondazione dell’Arma in piazza Vittorio Veneto. In un anno i militari hanno condotto brillanti operazioni su più fronti. Nella lotta allo spaccio di droga sono stati accertati 76 reati di spaccio, arrestate 47 persone e denunciate 106, mentre 236 cittadini sono stati segnalati alla prefettura in qualità di consumatori.

I risultati

Complessivamente sono stati sequestrati 62,6 chili di hashish, 4,9 chili di marijuana, 496 grammi di cocaina, 112 grammi di eroina, 36 grammi di anfetamine. Per quanto riguarda i furti, invece, ne sono stati accertati 2.020, di cui 244 scoperti, con 71 persone arrestate ed altre 278 deferite in stato di libertà. Le rapine consumate sono state 26, di cui 19 scoperte, con 24 persone arrestate ed altre 27 deferite in stato di libertà. I militari hanno indagato anche per altri casi di aggressione e violenza come quello avvenuto l’11 aprile scorso a Pieve Torina che ha portato all’arresto di un uomo per tentato omicidio, per aver accoltellato un giovane, nel corso di una lite per futili motivi. Non solo. I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno identificato e deferito un gruppo di egiziani che, in due occasioni, armati di bastoni, mazze da baseball e coltelli a serramanico, avevano dato vita a violente risse. In particolare, il 7 settembre scorso sono stati denunciati 7 egiziani per una rissa avvenuta il mese prima, 21 agosto, a Macerata nei pressi dei giardini Diaz: due erano armati di un machete e di un bastone. Poi il 26 marzo di quest’anno a Macerata sono stati denunciati altri 7 egiziani, tutti operai edili, per rissa aggravata, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, perché la sera del 23 marzo precedente, in via Roma, avevano dato luogo ad una violenta colluttazione con altri connazionali. Inoltre, sono stati identificati e deferiti gli autori di diverse truffe agli anziani, fenomeno che purtroppo ha registrato un sensibile aumento negli ultimi tempi. A Civitanova in due avevano contattato un anziano al telefono fisso usando la tecnica del “finto carabiniere”; a Caldarola in due si erano fatti consegnare denaro e gioielli per circa 3.350 euro; a Montecassiano in due erano riusciti a farsi consegnare gioielli e denaro per circa 2.400 euro.

I controlli

I Reparti dipendenti, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro, hanno eseguito numerosi controlli in cantieri edili e luoghi di lavoro, accertando violazioni per sfruttamento del lavoro, sfruttamento di manodopera clandestina, intermediazione illecita, violazioni delle norme sul soggiorno degli stranieri. Sul fronte del contrasto al fenomeno della violenza di genere, sono stati accertati 135 casi, di cui 82 per maltrattamenti in famiglia, 41 per atti persecutori (stalking) e 12 per violenza sessuale, reati commessi prevalentemente nei confronti di donne spesso da parte dei partner. Sono state denunciate 108 persone, 18 arrestate, 2 sottoposte agli arresti domiciliari e 21 alla misura dell’allontanamento della casa familiare o del divieto di avvicinamento alla persona offesa.