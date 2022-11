MACERATA - Otto pomeriggi per incentivare lo shopping natalizio, ma anche un sostegno per gli addobbi che saranno realizzati dai commercianti. È ciò a cui sta lavorando l’assessore al Commercio di Macerata Laura Laviano in vista dell’inizio del periodo delle festività in cui il cuore della città si prepara ad accogliere residenti e non solo per gli acquisiti dei regali. Già da diverse settimane i commercianti di Macerata si stanno incontrando con l’assessore per trovare un accordo su ciò che sarà possibile fare, nonostante il periodo di ristrettezze economiche e di difficoltà.

«Ho sentito tutti i commercianti delle varie zone - dice l’assessore - e in sintonia con loro sto organizzando pomeriggi ed eventi che possano incentivare lo shopping natalizio. Di pari passo procede il lavoro all’ordinanza relativa al mantenimento della pulizia dei locali sfitti e delle vetrine spente». Tema che si lega all’iniziativa che sta nascendo in corso Cairoli su proposta dei commercianti. «I negozianti avevano già pensato di esporre la loro merce anche nelle vetrine del corso che in questo momento sono sfitte. È una buona idea per far sì che una delle vie principali di Macerata siano uniformate e accoglienti per il Natale».

Ma l’assessore non nasconde alcuni nodi da sciogliere e per i quali assicura di essere già al lavoro per trovare delle soluzioni. «Intanto i commercianti hanno fatto una ricognizione di tutte le vetrine vuote e mi hanno consegnato l’elenco. Ora con gli uffici risaliremo ai proprietari, anzi, mi sento di lanciare loro un appello: che si facciano avanti così che possiamo discutere con loro sul da farsi. Ci auguriamo infatti che siano disponibili a concederli in affitto ai negozianti attivi per una cifra irrisoria, così che possano diventare una doppia vetrina per chi invece spera di lavorare in vista del Natale. È una iniziativa che porterebbe giovamento non solo ai negozianti ma anche ai proprietari che al momento non percepiscono la locazione».



Il secondo nodo da sciogliere poi riguarda le utenze. «È facile pensare che in quei locali siano staccate. Dunque bisognerà capire come fare per illuminare gli spazi nel breve periodo delle festività». Infine la questione dei costi. «Per quanto ci riguarda - dice Laviano - siamo disposti a concedere un piccolo contributo per mettere in pratica questa iniziativa. Questo perché siamo consapevoli che avere la città ben presentata a chi passeggia porta un ritorno in termini economici. Le luci di Natale e gli addobbi non sono solo per i commercianti, ma anche per i cittadini». Sotto questo aspetto, i commercianti maceratesi si erano attivati già negli anni scorsi. «Ogni anno acquistano una decorazione diversa per uniformarsi con gli addobbi. Abbiamo intenzione di sostenerli in questa iniziativa perché è giusto premiare l’impegno per la città».



Stesso discorso per i negozianti di corso della Repubblica. «Purtroppo negli anni questa via ha perso il suo valore. Mi sono incontrata con i rappresentanti del corso e ho detto anche a loro che, se vogliono, per Natale possono allestire la via in un certo modo e anche in questo caso il Comune è disposto a mettere sul piatto un contributo». Infine le iniziative a cui la giunta sta pensando per creare movimento nel cuore della città, dopo la conferma che in piazza della Libertà tornerà pure la pista di pattinaggio a zero spese per il Comune ma interamente a carico del gestore. «Abbiamo pensato a otto pomeriggi che dovrebbero partire dal 3 dicembre e arrivare al 6 gennaio. Otto pomeriggi di shopping in giro per la città. Abbiamo convocato i vari rappresentanti di zona e chi è venuto ha aderito al progetto. Ora stiamo valutando i dettagli prima di annunciare di cosa si tratta». Il 3 dicembre infatti sembra essere la data scelta per far partire sia l’attività della pista del ghiaccio che l’accensione delle luminarie. Luci che - come già detto anche dal sindaco Sandro Parcaroli - saranno all’insegna del risparmio e non graveranno sulle casse dei negozianti.