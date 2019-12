Macerata, sgominata la banda dell'autostrada A14: quattro banditi per almeno 36 furti d'auto

MACERATA - I ladri dell'autostrada A14: in corso una retata dei carabinieri per sgominare una banda dedita ai furti di auto nei centri lungo la direttrice autostradale. capace di garantire una rapida via di fuga.

L'operazione è in corso da questa mattina, in Puglia: i carabinieri del comando di Macerata, in collaborazione con i colleghi di Cerignola, stanno eseguendo gli arresti di quattro persone ritenute responsabili di almeno 36 furti di auto tra Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna, tutti messi a segno in località lambite dall'A14. Perquisizioni sono in corso a Cerignola e a San Ferdinando di Puglia.

