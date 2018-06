Sfiora il jackpot milionario ma si consola con 31mila euro di vincita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Ha sfiorato il jacpkot milionario, mancato per un solo numero, ma l’ignoto giocatore maceratese ha comunque 31mila buoni motivi per consolarsi.Il “5” realizzato nell’ultima estrazione è infatti valso una vincita da 31mila euro. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata realizzata alla Tabaccheria Cantarini in via Piaggia della Torre 27. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 51,3 milioni, diciannovesimo nella storia del concorso