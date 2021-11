Decisione presa all'unanimità: Sferisterio, Luciano Messi Sovrintendente fino al termine della stagione 2022

MACERATA - Decisione presa. Come era stato anticipato da Corriere Adriatico, il CdA dell’Associazione Arena Sferisterio, nella seduta odierna, ha deliberato all’unanimità, nelle more dell’avvio di una procedura di evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del Sovrintendente per il prossimo triennio, di prorogare l’incarico a Luciano Messi fino alla conclusione della stagione 2022.



Tale decisione garantisce continuità all’attività dell’associazione ed è stata assunta in considerazione della professionalità e dei risultati ottenuti. Il CdA ringrazia Luciano Messi per la disponibilità ad accettare la proposta e a proseguire il lavoro in questo momento di particolare impegno.

