La storica voce dei Led Zeppelin Robert Plant incantato da Macerata: ​«Grande serata, accoglienza notevole»

MACERATA - Lo storico cantante dei Led Zeppelin Robert Plant incantato da Macerata, dove si è esibito ieri sera allo Sferisterio, insieme alla cantante Suzi Dian nell'ambito del progetto Saving Grace.

«Italian heartland Macerata...remarkable evening .. warm welcome to say the least» (Il cuore dell'Italia Macerata...serata notevole...accoglienza a dir poco calorosa«) ha scritto oggi la storica voce dei Led Zeppelin sulla sua pagina Facebook, siglando RP e postando una foto suggestiva della parte alta dell'arena maceratese illuminata da luci calde con sopra il cielo nuvoloso da cui fa capolino la luna. In commenti social dei fan del cantante non si sono fatti attendere: «Sembra magico», «Toglie il fiato».