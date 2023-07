MACERATA - Tempo, o quasi, di avvio della stagione lirica - il debutto della stagione numero 59 è in cartellone per giovedì prossimo con la prima di Carmen - ma la recentissima pubblicazione sul sito dell’Ente della relazione al bilancio consuntivo 2022 dei revisori dei conti dell’associazione Sferisterio ha acceso il dibattito politico cittadino, in particolare il fronte dell’opposizione. Il primo intervento che si registra porta la firma dell’ex assessore alla Cultura ed attuale consigliera di Macerata Bene Comune Stefania Monteverde.

APPROFONDIMENTI I CONTI Sferisterio, bilancio della stagione lirica in passivo di 212mila euro: sostegno dal Comune ma il Collegio dei revisori richiama all’ordine





La posizione



«Una notizia - assicura l’esponente dell’opposizione - che ci dispiace veramente molto. Ricordo che nel 2010, al nostro arrivo al governo della città, i bilanci della stagione erano in passivo da tempo. Qualcuno addirittura chiedeva la chiusura della stagione. All’epoca si cominciò un lavoro di rilancio, con Pier Luigi Pizzi, e di rinnovamento con Francesco Micheli e Barbara Minghetti, e con Luciano Messi sovrintendente. Arrivarono premi, riconoscimenti, legame con la città, pubblico, la Notte dell’Opera, un progetto collettivo di comunità che ha rinnovato l’amore con la città. E bilanci attivi ininterrottamente dal 2012 al 2019».

Ecco cosa Stefania Monteverde dice essere accaduto poi, una volta uscita di scena la coalizione di centrosinistra guidata negli ultimi dieci anni dal primo cittadino Romano Carancini, sul fronte della gestione dello Sferisterio: «Poi il cambio di amministrazione, ritardi nella scelta della direzione, comunicazione inefficace, scelte artistiche discutibili, l’abolizione del weekend delle opere e della Notte dell’Opera. E adesso il bilancio in rosso, di nuovo».

Riflessione finale a cura della capogruppo comunale di Macerata Bene Comune: «Non gioiamo per questo. Siamo preoccupati. La stagione lirica è la più importante impresa culturale di Macerata, con oltre 500 lavoratori e un indotto significativo. Il passivo in bilancio non è un cattivo destino, è il segno di una amministrazione non all’altezza. Ci auguriamo un nuovo rilancio».

Intanto la questione Sferisterio tornerà a fine mese all’esame del consiglio comunale, ma stavolta per un aspetto un pochettino meno impattante: il capogruppo comunale del Partito democratico Narciso Ricotta ha chiesto infatti al primo cittadino di correggere le informazioni storiche sullo Sferisterio contenute sul sito del Comune: si parla della scritta sulla facciata esterna dell’Arena che ricorda l’opera dei “cento soci del circo” quando la scritta per la verità celebra la generosità dei “cento consorti”.