MACERATA - Con sette minuti e mezzo di applausi per l’ultima recita di Lucia di Lammermoor, lo scorso sabato si è chiusa la 59a edizione del Macerata Opera Festival 2023, firmata dal sovrintendente Flavio Cavalli e dal direttore artistico Paolo Pinamonti. Sono stati 40.381 spettatori, dal 25 maggio al 19 agosto, tra lo Sferisterio e il teatro Lauro Rossi, hanno seguito tre produzioni operistiche (Carmen, La traviata, Lucia di Lammermoor), spettacoli di danza, concerti, e il fondamentale prologo “Lo Sferisterio a Scuola” (La storia di Babar, Il Flauto Magico. Il suono della pace, Carmen Mof).



Nuovo record di presenze quindi per il Macerata Opera Festival. Nel 2022 si erano infatti sfiorate le 35mila persone (pre-Covid erano state 37mila nel 2019 e 34mila nel 2018). I tre titoli hanno raccolto 23.021 presenze, poco sotto il record del 2019, fissato a 24.493. Il valore dei biglietti staccati quest’anno è di 1.349.950 euro (1.271.890 euro nel 2022). Si conferma un pubblico in maggioranza italiano (oltre l’85%) con presenze in crescita dall’estero, in particolare da Germania, Olanda, Gran Bretagna, Belgio, Francia e Stati Uniti. Ottimo riscontro anche da parte di mecenati e sponsor. Per la prima volta il Mof ha visto l’ingresso di un importante main sponsor come il gruppo industriale Finproject (Versalis, Eni) e le conferme di Banco Marchigiano (major sponsor), Apm, Giessegi e Sardellini costruzioni (top sponsor) che guidano il gruppo dei sostenitori. Il sito sferisterio.it è stato visitato da 79.373 utenti, con connessioni prevalentemente italiane ma anche di utenti provenienti, tra gli altri, da Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti. Il racconto organico del Festival e delle sue produzioni su Facebook e Instagram ha totalizzato sulle pagine una copertura di 828.468 utenti e 45.306 interazioni. «Tutta la città deve andare fiera del grande successo raggiunto dal Mof, frutto del lavoro di squadra, di una programmazione scrupolosa e di scelte artistiche di qualità – commenta il presidente dell’associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli -. Macerata è stata in grado di accogliere migliaia di persone proponendo un cartellone di altissima qualità non solo a livello nazionale ma internazionale. Lo Sferisterio, luogo identitario di Macerata e arena all’interno della quale tantissimi artisti ambiscono a esibirsi, ci deve rendere orgogliosi e al contempo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo per le sfide future, prima tra tutte l’anniversario del 2024, quanto andrà in scena la 60esima edizione del Mof». «Il festival ha mostrato una visione culturale nuova – dice l’assessore Katiuscia Cassetta – capace di intercettare anche un pubblico raffinato e competente. Dal confronto quotidiano con spettatori, critici, giornalisti, appassionati e semplici curiosi ho avuto la conferma che la strada intrapresa sia quella giusta». Soddisfatto il sovrintendente Cavalli: «Il festival, con i risultati positivi di pubblico, di incasso e di critica – dice – ha dimostrato tutta la sua vivacità. Tutto ciò ci permette di partire da una solida base per fare ancora meglio in futuro. Bisogna essere orgogliosi di ciò che il piccolo cuore pulsante della città di Macerata è in grado di produrre, non solo dal punto di vista artistico e culturale ma anche dal punto di vista economico attraverso il riversamento delle risorse attratte, l’impiego delle maestranze e la creazione di tante professionalità».



Gli fa eco Pinamonti: «Il successo di questa edizione non può non farci guardare con fiducia e ottimismo alla prossima». Il calendario 2024 - in programma dal 19 luglio al 18 agosto -, sarà dedicato principalmente al compositore Giacomo Puccini nel centenario della morte, con l’esecuzione, per la prima volta allo Sferisterio, della Fanciulla del West, cui seguiranno Turandot e La bohème. È in cantiere inoltre un progetto dedicato ancora a Puccini con il Trittico (Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi).