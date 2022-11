MACERATA - Lunedì si torna in Consiglio di amministrazione, i componenti dell’organismo dell’associazione Sferisterio incontreranno il nuovo sovrintendente Flavio Cavalli. Primo contatto sostanziale, probabilmente occasione anche per stilare il cronoprogramma che porterà - augurabilmente in tempi brevi - alla presentazione del cartellone della stagione lirica 2023. Cartellone già annunciato tempo fa dal direttore artistico Carlo Pinamonti e rispetto al quale si attende il visto di congruità finanziaria. Dopo l’esperienza dello scorso anno, il Cda vuole andare un po’ più sul sicuro sul fronte delle voci in uscita.



Intanto il sovrintendente non nasconde la propria soddisfazione per l’incarico, rivela alcuni retroscena ed aggiunge che è già al lavoro nel nuovo ruolo di vertice dell’associazione Sferisterio. «Lunedì prossimo incontrerò il Consiglio di amministrazione. Ho avuto un primo contatto telefonico con il direttore artistico Pinamonti, ci incontreremo a breve termine per definire il cartellone artistico della prossima stagione». Cavalli guarda al futuro, ma non disdegna l’onda dei ricordi: «Conoscevo già Sferisterio e città. Allo Sferisterio ho assistito ad alcune opere, Macerata è una città bellissima. Ho Macerata nel cuore, ci ho fatto il servizio militare (nell’Aeronautica, ndr)».

Ad una domanda, il nuovo sovrintendente risponde subito, quella sull’opera vista allo Sferisterio che ricorda con maggior piacere? «L’allestimento di Graham Vick del Flauto Magico». Infine, stante il ruolo che il commercialista pesarese Flavio Cavalli ricoprirà nei prossimo due anni, quello di sovrintendente, una domanda è d’obbligo, quella sui conti dello Sferisterio: «Li vedrò prossimamente, cercherò di organizzare riunioni serrate sui vari argomenti legati al mio incarico». Prossimo passaggio quello di lunedì prossimo nel consiglio di amministrazione, prime decisioni sul fronte della stagione lirica dal allestire e della definizione dei conti per stabilire con chiarezza un prima e un dopo sulle gestioni economiche.