Sferisterio, per il direttore previsti 50mila euro annui: durata dell'incarico e presentazione delle domande, ecco tutti i dettagli

MACERATA - Da alcuni giorni è stato pubblicato tra le pieghe del sito della associazione Sferisterio il bando per la selezione del direttore artistico. Le domande degli interessati alla guida artistica della stagione lirica potranno essere presentate via Pec all’indirizzo sferisterio@pec.it entro le ore 12 del 6 dicembre.



I requisiti sono sostanzialmente quelli di rito - cittadinanza italiana o quella di uno Stato europeo, possesso dei diritti civili, il non aver riportato condanne penali per reati che incidono sulla moralità professionale - ed alcuni un po’ più su misura visto che si specifica che «sarà elemento di valutazione il possesso del diploma di conservatorio, avere ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, avere buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta». In un mondo, quello della lirica, dove la lingua ufficiale è l’italiano chiedere l’ottima conoscenza della lingua italiana sembra superfluo, ma è possibile si vogliano evitare candidature di stranieri non a proprio agio con l’italiano anche se per la verità i compensi indicati non sembrano esattamente far pensare a dispute internazionali per ottenere l’incarico.



Il compenso è indicato infatti in 50mila euro all’anno e ottomila euro di rimborsi spese documentate per tre annualità, fino al 2024. Tra i requisiti professionali quello di «aver maturato una specifica competenza ed esperienza in incarichi di direzione artistica, o comunque concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamento artistico di festival, stagioni ed eventi di livello nazionale o internazionale, preferibilmente presso fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio o altri enti similari, anche stranieri». Le manifestazioni di interesse - si legge ancora nel bando per il direttore artistico - verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Sferisterio, che inviterà a colloquio un massimo di 5 candidati tra quelli che maggiormente rivestono le caratteristiche descritte.



Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare ulteriori candidature qualora quelle emerse dal presente avviso, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenute insufficienti. Quanto ai tempi di nomina, sembra chiaro che ci possa essere uno slittamento fino alle festività natalizie: domande fino al 6 dicembre, poi colloquio con i cinque selezionati che avranno un preavviso di tre giorni ed infine appunto la scelta del direttore artistico.



Nel frattempo si spera possa arrivare a soluzione la questione della conferma, o meno, del sovrintendente: il contratto di Luciano Messi scade infatti a fine anno e sulla sua posizione non c’è accordo tra il primo cittadino Sandro Parcaroli e diversi consiglieri di amministrazione. Il sindaco e presidente dell’associazione Sferisterio Sandro Parcaroli avrebbe voluto confermare Messi già da diverse settimane ma ha incontrato il muro opposto da diversi consiglieri di amministrazione che non ne vogliono invece nemmeno sentir parlare.

