Sferisterio: per il compleanno c’è un ospite speciale, Andrea Bocelli. Ecco la data del grande appuntamento

MACERATA - In questi anni la Andrea Bocelli Foundation si è impegnata in modo particolare nel territorio colpito dal sisma del centro Italia nel 2016, soprattutto nella provincia di Macerata. Per questo motivo, il Comune di Macerata e l’Associazione Arena Sferisterio hanno deciso di unire le forze per organizzare uno spettacolo di raccolta fondi a beneficio della Abf, “E lucevan le stelle”, che si svolgerà il 5 settembre allo Sferisterio di Macerata.



Partner grant maker sarà la Fondazione Mediolanum Onlus che raddoppierà fino a un massimo di 50mila euro il ricavato della serata finalizzato al supporto del nuovo progetto che Abf inaugurerà a settembre sempre nella provincia di Macerata in accordo con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione. Un nuovo progetto che avrà sempre come destinatari i giovani del territorio marchigiano ai quali la Fondazione vuole rinnovare e sottolineare nuovamente il proprio supporto per la costruzione di un futuro di opportunità e sviluppo.



La vendita dei biglietti sarà aperta al pubblico a partire dal primo agosto; sin da ieri, aziende e privati che vorranno contribuire alla raccolta fondi divenendo partner della serata e partecipando a iniziative esclusive promosse in seno ad essa, potranno inviare manifestazione di interesse a: partner@sferisterio.it. Nell’anno del centenario dalla prima occasione in cui lo Sferisterio venne usato come teatro d’opera con “Aida” di Verdi, c’è un altro compleanno da segnare in calendario ed è quello del 5 settembre 1829, quando l’Arena veniva inaugurata con una partita di palla al bracciale. Quello che adesso conosciamo come un tempio della lirica, infatti, è nato come stadio per volere di cento famiglie maceratesi che hanno costruito questo luogo “ad ornamento della città e a diletto pubblico”. La serata benefica, prevista per domenica 5 settembre nell’arena maceratese, sarà quindi un omaggio al “compleanno” di questo monumento che oggi è uno spazio per la lirica, la musica, l’arte in generale.

La Fondazione, grazie a iniziative analoghe, ha già realizzato (in 150 giorni di cantiere per ogni attività) nel territorio delle Marche tre strutture funzionali e sicure: nel 2018 a Sarnano ha inaugurato la scuola di istruzione secondaria di primo grado “G. Leopardi”, nel 2019 a Muccia ha donato alla comunità la scuola di istruzione primaria e per l’infanzia “E. De Amicis”, mentre nel 2020 ha aperto le porte a Camerino della nuova Accademia della Musica. Il programma della serata è in fase di definizione e prevede una parte dedicata al repertorio operistico e una parte più pop. Naturalmente è prevista la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli .

