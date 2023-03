MACERATA Ultimi giorni per votare il progetto Cento Mecenati e portarlo alla fase finale del concorso Art Bonus 2023. C’è tempo fino al 14 marzo per esprimere la preferenza online per l’iniziativa maceratese. L’associazione Arena Sferisterio chiama al voto tutta la città e gli appassionati per sostenere online il progetto. Il concorso è giunto alla seconda di tre fasi: per andare avanti, è necessario far arrivare lo Sferisterio tra i sei progetti più votati della categoria “Spettacolo dal vivo”. I vincitori si sfideranno in una nuova tornata di preferenze sui canali social del concorso. L’Art Bonus dell’anno è promosso da Ales spa, (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell’Art Bonus per conto del Ministero per i beni e le attività culturali), con Promo Pa Fondazione – Lubec e si svolge del 2016.





Annualmente il progetto di sostegno allo Sferisterio ha ottenuto ottimi risultati e piazzamenti lusinghieri: adesso il successo è tutto nelle mani dei cittadini e degli stessi mecenati, chiamati a esprimere la loro preferenza. Nel frattempo, con l’annuncio del programma del Macerata Opera Festival 2023, è partita la nuova campagna di adesione al gruppo dei Cento Mecenati: accanto alle riconferme, stanno arrivando nuove adesioni come quella del Lions Club Macerata Sferisterio (presieduto da Narciso Ricotta), Anna Bottiglieri (magistrato di Roma, appassionata d’opera e molto presente allo Sferisterio con il marito, anche lui Mecenate), Enzo Ciucci (maceratese che ha aderito in memoria della moglie). Il progetto dei Cento Mecenati, che dal 2016 ha ottenuto anche altri premi e riconoscimenti nazionali, è stato fra le attività esemplari raccontate alcune settimane fa dalla trasmissione di Rai3 “Officina Italia”, attraverso le parole del sovrintendente Flavio Cavalli e di due mecenati maceratesi storici come Giorgio Piergiacomi e Rosaria Del Balzo Ruiti.

La partecipazione





Com’è noto, la partecipazione ai Cento Mecenati avviene attraverso la normativa di Art Bonus, ovvero lo strumento creato dal governo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della cultura, con agevolazioni fiscali del 65% in tre anni: per esempio chi decide di sostenere lo Sferisterio con mille euro, ne recupera 650 sotto forma di credito d’imposta. Come negli anni scorsi, superati i primi cento aderenti, gli altri aspiranti potranno aderire con l’uscita di qualcuno (il rinnovo annuale è facoltativo). Il contributo allo Sferisterio può essere versato sia come persona fisica, sia come azienda o associazione. Per informazioni sui Cento Mecenati è possibile contattare Angela Tassi alla mail mecenati@sferisterio.it o al numero 39 346 8581624.

Le richieste





Intanto in questi giorni sono diverse le richieste che stanno arrivando al botteghino dopo l’inizio della vendita dei biglietti per la stagione 2023 del Macerata Opera Festival. Sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno i settori e i prezzi per i titoli operistici (Carmen, La traviata, Lucia di Lammermoor), i cui biglietti hanno un costo da 15 a 150 euro. I biglietti per la Messa da Requiem di Verdi e quelli per gli spettacoli di danza (Don Juan e Carmen) hanno un costo da 15 a 60 euro. I biglietti per serata di proiezione dei film dedicati a Carmen con la colonna sonora eseguita dal vivo costano da 15 a 40 euro.