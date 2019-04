Sesso con la stagista â€‹di 17 anni: il barista 43enne sotto processo

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Lavoravano entrambi in un bar, lui 43 anni, lei 17 e poco più. Tra i due sarebbe nata una relazione sentimentale diventata ben presto anche fisica. Ora lui è sotto processo per violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e sottrazione consensuale di minorenne. È una vicenda molto delicata quella finita ieri mattina all’attenzione del gup Giovanni Manzoni e del pm Vincenzo Carusi e che probabilmente sarà chiarita nella prossima udienza, fissata a luglio, quando il procedimento sarà discusso in abbreviato.