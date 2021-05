Baci, effusioni e poi sesso al laghetto delle Vergini: i passanti chiamano i vigili ma la coppietta si dilegua

MACERATA - Il nome non è di quelli che si direbbero evocativi, ma ogni regola ha la sua eccezione.

LEGGI ANCHE:

Via vai sospetto: pusher preso con mezz'etto di hashish e 5mila euro, sequestrata la "contabilità"

Ecosì ieri nel quartiere residenziale delle Vergini una pattuglia della polizia municipale è dovuta intervenire a fronte della segnalazione di alcuni cittadini legata ad una coppia che nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, ha consumato un atto sessuale nella zona dei giardini. Una zona, l’area verde delle Vergini, non esattamente riservata, molto frequentata, peraltro appunto nel bel mezzo di un quartiere residenziale e vicina ad attività commerciali. Ieri in diversi hanno osservato il crescendo della performance sessuale della coppia, qualcuno ha urlato di andarsene, altri hanno chiamato la polizia municipale che è intervenuta. Quando i poliziotti del Comune di Macerata sono arrivati, dei due non c’era più traccia e sono iniziate le ricerche sulla base delle indicazioni date dai testimoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA