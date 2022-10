Macerata, sequestrati cocaina, eroina e denaro: in manette un uomo e una donna

MACERATA- Sono scattate le manette per un uomo di origini nigeriane e una donna georgiana intercettati dai Carabinieri di Macerata. I due, controllati nella propria abitazione, sono stati trovati in possesso di un grande quantitativo di droga destinato, presumibilmente, ai tanti giovani presenti nella città.

Il trasferimento in carcere

Nel corso della perqusizione, i militari hanno posto sotto sequestro 181 grammi di cocaina suddivisa in 22 dosi e 43 grammi di eroina in 43 dosi occultata in varie parti dell'abitazione. Sequestrata anche la somma di 1500 euro in contanti, due telefoni cellulari, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. L'uomo è attualmente detenuto presso il carcere di Montacuto, la donna nella casa circondariale di Pesaro.