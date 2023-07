MACERATA Per gli studenti è tempo di vacanze. Ma non si ferma il lavoro della Provincia che pensa già al prossimo anno scolastico. Nel risiko delle scuole, quelle che la scorsa primavera erano solo ipotesi per la soluzione degli spazi mancanti in alcuni istituti, ora sembrano aver preso forma: nelle prossime settimane il via dei cantieri per ampliare e sistemare dove necessario. Nel capoluogo i nodi che sono ormai stati sciolti riguardano tre istituti: il liceo artistico Cantalamessa, lo scientifico Galilei e il linguistico Leopardi.

La ristrutturazione delle sedi del Cantalamessa e la necessità di ulteriori cinque classi per lo scientifico Galilei hanno imposto, infatti, da qualche mese, la ricerca di soluzioni alternative. È la consigliera provinciale Laura Sestili a fare il punto: «Riguardo il liceo artistico Cantalamessa, due delle attuali sedi in cui sono dislocate le classi saranno interessate da lavori di ristrutturazione (quella centrale ha in corso i lavori di adeguamento sismico, e quella nel complesso dei Salesiani presto sarà sgomberata per una ristrutturazione). Abbiamo quindi deciso di portare alcune classi nella struttura che ospita già una parte del Cantalamessa, all’interno della struttura dove si trova anche l’istituto tecnico economico, indirizzo che al momento ha avuto meno iscritti».

Il liceo scientifico Galilei, invece, che da 17 anni si trova in due sedi distinte, raggiungerà quasi quota mille iscritti e ha bisogno di almeno cinque classi in più. «Sarà percorsa la strada che avevamo ipotizzato: sono già in corso gli interventi per l’ampliamento degli spazi nella succursale di Palazzo degli studi. Le cinque classi saranno disponibili già da settembre». Chiaro che lo sguardo - per un indirizzo che continua a crescere in maniera esponenziale - è rivolto anche al futuro: «Il nostro obiettivo è di dare un’unica sede all’istituto, visto anche il trend delle iscrizioni della scuola. Per farlo abbiamo attuato strategia e un programma che non sono realizzabili nel breve periodo».



Scongiurato lo spostamento di alcune classi del liceo linguistico. Inizialmente, infatti, era previsto un trasferimento collegato all’ipotesi dello spostamento del liceo scientifico all’istituto tecnico economico. A quel punto il linguistico sarebbe stato ospitato a Palazzo degli studi. Ma dal momento che è caduta questa prima ipotesi, si è reso necessario trovare una soluzione diversa per il linguistico: «Verranno eseguiti i lavori di adeguamento e miglioramento nella struttura di via Cioci dove già si trovano gli studenti e le lezioni proseguiranno nello stesso stabile».

Sestili fa il punto anche sulle priorità: «I problemi principali riguardavano l’artistico e lo scientifico che avevano necessità di più spazi e al momento sono stati trovati. Poi altri aggiustamenti sono in corso d’opera, ma sostanzialmente i lavori previsti per il periodo estivo sono questi e partiranno a breve». Lavori che saranno sostenuti da fondi provinciali: «Abbiamo risparmiato qualcosa con lo spostamento del Corridoni per il quale prima pagavamo l’affitto in via Barilatti. Più in generale, però, abbiamo messo in campo un programma che ha necessità di tempo. Sono operazioni che devono fare i conti con le entrate correnti dell’ente».