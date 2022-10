MACERATA - La scuola di Sforzacosta torna, dopo 22 anni, a far parte del piano formativo del Comune di Macerata passando al circolo Mestica. Via libera all’ordine del giorno del consigliere comunale dem Andrea Perticarari per la cointitolazione dello stadio Helvia Recina al calciatore Giuseppe Brizi. La proposta di piano formativo è stata approvata a maggioranza (17 favorevoli, 2 contrari e sei astenuti) con il capogruppo del Pd Narciso Ricotta che per protesta è uscito dall’aula.



Si tratta di una proposta, visto che il piano dovrà ora passare al vaglio della Provincia e dell’Ufficio scolastico regionale. La proposta comunale è stata presentata dall’assessore Katiuscia Cassetta: «Dall’operazione conseguono importanti benefici di continuità didattica. È un processo di aggiornamento, importanti investimenti sono programmati dall’ente ed altri sono già stati fatti: per l’attuazione del progetto di formazione si rende più utile integrare la scuola riconducendo all’interno del territorio comunale tutte le istituzioni scolastiche. È una proposta che sarà vagliata dalla Provincia e dalle Regione che ha di recente varato le linee guida». La consigliera comunale del Pd Ninfa Contigiani tenta la strada della sospensione per un asserito vizio di forma per l’assenza di un parere dell’Istituto Monti di Pollenza, ma la maggioranza risponde picche anche sulla base di un parere del segretario comunale Francesco Massi. Apre la serie degli interventi Alberto Cicarè, consigliere di Strada Comune: «Ci troviamo a fare le cose all’ultimo momento, un altro atto che dovremmo votare per un atto di fede con l’aggravante che nelle dispute tra istituzioni ci vanno di mezzo i bambini. Casette Verdini e Sforzacosta sono la stessa frazione e noi li dividiamo. Creiamo i presupposti per far sparire l’istituto Monti di Pollenza dopo che lo scorso hanno ha contribuito a salvare la prima di Sforzacosta, creiamo i presupposti per contrasti con un Comune limitrofo con il quale dovremmo collaborare. Penso al Cosmari, è una delibera ostile contro un Comune di altro colore politico». Diverse le prese di posizione da parte di esponenti della maggioranza, da Pierfrancesco Castiglioni a Aldo Alessandrini passando per Sabrina De Padova. Ricotta non gradisce e abbandona l’aula. La consigliera leghista Paola Pippa: «Sentire i primi attori della scuola, non è una questione di partiti. È una esigenza che nasce dalle famiglie di Sforzacosta, che sono stanche di questa situazione, pagano di più il bus scolastico per andare a Pollenza ed anche i servizi» Infine l’ordine del giorno presentato dal consigliere dem Andrea Perticarari per la cointitolazione dell’Helvia Recina a Giuseppe “Pino” Brizi. L’assessore Riccardo Sacchi ha ringraziato Perticarari ricordando l’impegno dell’amministrazione nell’attivazione della procedura. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.