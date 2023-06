MACERATA - Nuova, antisismica e green. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della scuola primaria “Enrico Medi” nel quartiere Le Vergini. Un intervento molto atteso, per un finanziamento di circa 2,6 milioni di euro, che rientra nei progetti finanziati con i fondi del Pnrr.

Andrà a gara entro giugno nel rispetto del programma. Un grande lavoro dell’Ufficio Tecnico a cui seguirà quello altrettanto impegnativo dell’Ufficio Gare, con una sinergia operativa che sta consentendo alla Città di Macerata di concretizzare tutti i bandi aggiudicati.

«L’amministrazione prosegue il Programma di investimenti con l’attuazione del 100% dei progetti; un modello di governo se si pensa che i dati statistici rilevano percentuali molto basse nel panorama nazionale – hanno commentato il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. Siamo davvero soddisfatti e ringraziamo tutto il personale che si sta adoperando per attrarre sulla Città risorse e investimenti». La nuova scuola sarà altamente tecnologica e dotata delle migliori attrezzature per il risparmio energetico. L’intero complesso, strutturalmente, si dividerà in 3 blocchi: blocco scuola, blocco spogliatoi, blocco attività ginniche collettive. Il nuovo plesso scolastico è stato strutturato per consentire l’insediamento di 5 classi di scuola primaria trasformabili in laboratorio, un’aula per attività speciali/laboratorio, un agorà, spazio per attività libera/biblioteca, una sala per attività ginniche collettive, una mensa, una sala insegnanti e presidenza, un archivio, una corte interna verde per la didattica all’aperto.

Leggendo la relazione descrittiva generale si scoprono ulteriori dettagli. Perimetralmente all’edificio, sui lati sud ed est si imposteranno le aule e i laboratori. Questi spazi, estremamente flessibili non saranno più definiti da muri, ma da pareti mobili che permettono la modulazione dello spazio in base alle esigenze formative ma anche in base alle diverse fasi della giornata scolastica. Nella parte nord del plesso scolastico ci saranno i locali adibiti alla ristorazione e la biblioteca oltre che locali di segreteria e amministrazione. Gli spazi della ristorazione diventano spazi per l’apprendimento legati al benessere alimentare, si trasformano in luoghi vivibili durante tutto l’arco della giornata. All’esterno in corrispondenza di questi spazi ci saranno gli orti didattici, che oltre a creare un legame simbolico con gli spazi della ristorazione, contribuisco allo scopo didattico che la scuola deve svolgere sul tema alimentare. Le pareti in corrispondenza delle aule e laboratori si trasformano in pareti attrezzate con sedute, appendini e cassettoni per lo stoccaggio di tutto il materiale necessario. Sul prospetto Ovest dell’edifico, zona di ingresso al polo scolastico verrà collocato un ampio spazio per attività ginniche collettive con gli spazi di servizio ad esso connessi. Questo spazio, oltre a permette l’utilizzo da parte degli utenti della scuola, sarà accessibile anche dall’esterno permettendone un utilizzo durante tutto l’arco della giornata. Oltre ad assumere il valore di luogo per l’educazione sportiva, lo spazio è pensato, grazie ad un grande gradinata/spalto sul lato est, per assumere eventualmente altre funzioni collettive (sala mostre, auditorium…). Lo spazio per le attività collettive si aprirà, mediante infissi a tutta altezza, sull’area sportiva esterna. Tutti gli spazi esterni della scuola, con le diverse funzioni che assumono – spazi per lo sport, orti didattici, aree gioco, aree verdi – sono connesse da un percorso perimetrale che cinge la scuola. Il Comune di Macerata, nel maggio del 2022, si era aggiudicato il bando Pnrr per la costruzione della nuova scuola primaria con un finanziamento di 2.625.000 euro, dopo essersi già aggiudicata un altro bando ministeriale per la costruzione del polo dell’infanzia nello stesso quartiere delle Vergini. «C’è grande soddisfazione nell’amministrazione e nella maggioranza che governa la città, per aver centrato un altro importante obiettivo di programma» aveva commentato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. Con i due bandi aggiudicati realizzeremo un polo scolastico 0-11 con le migliori tecniche costruttive, a elevata efficienza energetica, in una bellissima area di Macerata».