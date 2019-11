San Severino, addio alle bottigliette di plastica ora a scuola arrivano le borracce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Le scuole settempedane dicono addio per sempre alle vecchie bottigliette di. Gli studenti dell’Istituto comprensivo “ Tacchi Venturi ”, grazie alla collaborazione della municipalizzata Assem Spa e a una serie di progetti portati avanti anche con il Cosmari e dedicati all’educazione ambientale e alla corretta differenziazione dei rifiuti, sono stati dotati di borracce in materiale riutilizzabile, studiato per l’uso alimentare, prodotte da un’azienda italiana.Un’ulteriore azione concreta che si va ad aggiungere alle tante iniziative messe in atto da tempo grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che, nel 2017, ha firmato il Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile e il clima e che, più di recente, ha aderito convinta al progettovolto alla riduzione dell’utilizzo di plastiche monouso proprio nelle scuole. Ben 800 le borracce destinate agli alunni di tutti i plessi della Primaria e della Secondaria di primo grado. La consegna delle stesse è iniziata dal nuovo edificio di via D’Alessandro alla presenza del sindaco, Rosa Piermattei, del presidente dell’Assem Spa, Manila Amici, e del dirigente dell’Istituto comprensivo cittadino, Sandro Luciani.In queste settimane Assem e Cosmari stanno portando avanti una serie di incontri con gli alunni per presentare il lavoro quotidiano in materia di ciclo idrico integrato, riciclo dei rifiuti e difesa dell’ambiente volti anche alla sensibilizzazione di tutti verso comportamenti più corretti e attenti.