Sei ingressi e aule più grandi, è pronta la sede del Convitto

MACERATA Aule più grandi, spaziose e luminose, nuovi servizi igienici, ben sei ingressi che garantiscono accesso e deflusso dalla struttura in totale sicurezza evitando gli assembramenti, sale mensa su diversi piani. Gli alunni di elementari e medie del Convitto nazionale, in tutto circa 500 unità, dal prossimo 14 settembre troveranno un edificio rinnovato e che risponde a tutte quelle che sono le prescrizioni anti-covid richieste dal governo.





Il cantiere

I lavori sono in dirittura di arrivo e ieri il presidente della Provincia, Antonio Pettinari, ente proprietario dello stabile, ha effettuato un sopralluogo nella scuola accompagnato dall’ingegner Luca Fraticelli dell’ufficio tecnico della Provincia che ha coordinato i lavori e dalla dirigente d’istituto Annamaria Marcantonelli. «Nell’arco di poco più di un mese abbiamo effettuato tutte quelle opere indispensabili per far sì che gli studenti al rientro si trovino in ambienti adeguati – ha detto Antonio Pettinari - per affrontare il nuovo anno scolastico. Ricordo che il cantiere che si sta concludendo, la consegna è prevista per giovedì prossimo, (domani, ndr.) è stato aperto nella prima settimana di agosto e si è lavorato a tambur battente per rispettare la tempistica prevista del 14 settembre per la riapertura delle scuole. Personalmente, anche attraverso l’Upi, mi sono battuto affinché ci fosse uno slittamento dell’inizio delle lezioni a dopo il periodo elettorale perché ritenevo fosse la cosa migliore per tutti. Per adeguare gli istituti, per consentire ai presidi di organizzare al meglio il rientro a scuola degli alunni. Questo non è stato possibile ma non ci siamo fatti trovare impreparati grazie all’ottimo lavoro effettuato dall’ufficio tecnico della Provincia, ed ecco riconsegnato alla dirigente Marcantonelli un edificio che, lo dico con convinzione, è tra i meglio attrezzati della città. Sia logisticamente che per la disposizione su diversi piani, con ingressi ed uscite autonome, che per gli spazi esterni che potranno essere sfruttati per fare lezione finché farà bel tempo». L’intervento finanziato con 100mila euro dalla Provincia, ha portato ad un ampliamento delle aule attraverso un riuso di molti spazi della ex scuola Pannaggi di via Capuzi. Dopo questi lavori sono 21 le aule dedicate alla didattica, altre 3 aule polifunzionali e 2 che potranno essere utilizzate in alternativa per didattica personalizzata. Il Convitto può contare su ben 6 ingressi dislocati su più piani della struttura e di un ampio spazio esterno che circonda l’edificio su cui pure sono stati effettuati interventi di ripulitura e risanamento in queste settimane.

Pettinari e la Marcantonelli hanno effettuato questa visita nella scuola-cantiere dove gli operai stanno ultimando i lavori partendo dall’ingresso dove le aule nuove sono ben 4 e la mensa è stata spostata in un’altra zona della scuola. Al primo piano della scuola due aule sono state unite per ricavarne una molto grande: anche i corridoi sono stati ampliati per evitare gli assembramenti dei ragazzi. Nei piani sottostanti si trova la palestra grande e spaziosa che può essere utilizzata anche dagli studenti del professionale di via Batà: gli spogliatoi sono stati spostati ed in quello spazio troverà posto un refettorio di circa 100 mq dove potranno mangiare 55 alunni. La grande aula magna della scuola è stata riconvertita in aula di musica per poter ospitare e far suonare, distanziati, i componenti dell’orchestra.

«Ad inizio agosto ci siamo incontrati con la dirigente Marcantonelli – ricorda il presidente Pettinari - per pianificare quelle che erano le esigenze di ampliamento delle aule per consentire la didattica in presenza e il distanziamento degli alunni. E’ stato recuperato tutto lo spazio necessario che ha portato poi ad effettuare questi lavori di ampliamento delle aule, in alcuni casi di accorpamento di aule più piccole, di cui oggi vediamo la conclusione. La Provincia non ha mai dimenticato l’obbligo e il dovere di seguire le proprie strutture scolastiche e quindi la nostra priorità era quella di poter consegnare edifici sicuri agli studenti che tra qualche giorno torneranno in classe dopo il lungo periodo di assenza dovuto all’emergenza sanitaria del Covid 19. Per cui oggi non può che esserci soddisfazione da parte mia e dell’ufficio tecnico della Provincia di aver rispettato questo impegno ed di averlo fatto in tempi rapidissimi». © RIPRODUZIONE RISERVATA