Macerata, suona l'allarme a scuola: preso dopo aver scassinato la macchinetta delle merendine

MACERATA - Scassina il distributore automatico delle merendine di una scuola, ma nel frattempo fa scattare l'allarme e finisce in mano ai poliziotti.

È successo intorno alle 13 di ieri a Macerata, quando i poliziotti sono accorsi all’Istituto d’Arte Cantalamessa in via Cioci, dove era scattato l'allarme. Alla loro vista, un uomo ha tentato la fuga ed è stato bloccato. Si trattava di un 34enne, residente in provincia e già noto per precedenti analoghi, che aveva scardinato alcune porte dell'isituto, per poi forzare un distributore automatico di cibi e bevande ed impadronirsi dell'icasso. È stato denunciato a piede libero per furto aggravato.