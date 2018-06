Scritte sui muri in centro contro il ministro Salvini e il questore Pignataro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Scritte contro il neo-ministro dell’Interno Matteo Salvini e contro il questore di Macerata, Antonio Pignataro. Messaggi offensivi sui muri di via Crispi, nel centro storico della città, ad opera di una mano - almeno per il momento - ignota. Quello degli imbrattamenti è ormai un problema annoso, ma mai erano finiti nel mirino dei rappresentanti delle istituzioni. Il raid è stato messo a segno di notte e subito è scattata la segnalazione agli agenti della Digos, guidati dal vicequestore aggiunto Nicoletta Pascucci. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della questura maceratese.