Scritte no vax con lo spray in via Cioci e a Sforzacosta. Il raid messo a segno davanti alle scuole

MACERATA - Mentre i numeri della pandemia stanno crescendo di giorno in giorno in tutta Italia e creano apprensione nella popolazione, in diversi punti di Macerata si registra un’offensiva no vax a livello grafico. Sono state infatti scoperte diverse scritte, ad opera di ignoti, nel corso della notte tra giovedì e venerdì scorsi, contro i vaccini. Il fatto si è registrato di fronte alle scuole di via Cioci, davanti al Liceo scientifico, al Pannaggi ed al cimitero e dirimpetto all’asilo della frazione di Sforzacosta.

Tutte scritte con una bomboletta spray, di un rosso vistoso, sull’asfalto. Fatto, questo, che ha favorito una cancellazione quasi immediata delle stesse. Accanto alle minacce “I vaccini uccidono” o “I vax uccidono” è comparso anche il simbolo della W cerchiata. Quest’ultimo richiama il simbolo del film “V per vendetta”, che narra la vicenda di un personaggio che combatte per la libertà in una società autoritaria nata da una finta pandemia e che in rete sta spopolando, associato a persone contrarie alla vaccinazione anti Coronavirus. Ad accorgersi delle scritte sull’asfalto sono stati soprattutto gli insegnanti e gli studenti delle scuole ed in breve sono state allertate le forze dell’ordine. È la Polizia, intervenuta con una Volante della Questura in via Cioci, a condurre le indagini per tentare di risalire all’identità dei responsabili delle frasi che sono state in breve coperte da operai del Comune con l’uso di vernice bianca o nera.

