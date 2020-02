Macerata, scritte contro il questore Pignataro: nei guai due ragazzi incastrati dai video

MACERATA - Scritte contro il questore Antonio Pignataro, in due finiscono nei guai. Da alcuni mesi sono state rinvenute, sia a Macerata che in altri comuni della provincia, numerose frasi minacciose e offensive nei confronti del capo provinciale della polizia. Fin dai primo episodi la Digos ha condotto serrate indagini sia attraverso l’acquisizione di informazioni da parte di potenziali testimoni, sia attraverso una capillare attività di analisi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza installate dal Comune di Macerata nonché dalle telecamere di uffici di enti pubblici e di privati.

L’attività di indagine scattata immediatamente attraverso l’esame dei video ripresi da una decina di telecamere installate in città, ha consentito di individuare e ricostruire i movimenti di un gruppo di giovani: tra questi sono stati riconosciuti due uomini che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria in concorso tra loro e con gli altri componenti del gruppo per i reati di diffamazione e imbrattamento, quest’ultimo reato aggravato dal fatto che le scritte sono state effettuate su immobili di interesse storico. Nei guai sono finiti un ragazzo elgato al mondo della cannabis light e uno studente dell’Accademia di Belle Arti, che nei prossimi giorni saranno interrogati in procura.

