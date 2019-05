Due scosse di terremoto sulla costa â€‹e nell'area del cratere: torna la paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ancora ansia, ancora paura. In provincia di Macerata sono state registrate due scosse di terremoto a poco più di un'ora di distanza l'una dall'altra. La prima, avvenuta alle 20.30, ha avuto una magnitudo di 3.0 (epicentro diciannove chilometri al largo di Civitanova, profondità di otto chilometri). La seconda scossa alle 21.35 e ha avuto come epicentro il territorio del comune di Muccia, nel cratere del sisma del 2016. Anche in questo caso magnitudo 3.0 e profondità di 8 chilometri. In particolare la seconda scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non sono stati registrati danni.