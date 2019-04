Violento scontro tra auto: tre persone ferite grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Scontro tra due auto, tre persone ferite, intervenuta l’eliambulanza. Il violento incidente è avvenuto questa mattina all’inizio di contrada Pieve. Le due auto coinvolte sono una Peugeot guidata da una donna del capoluogo e una Citroen C3 bordo della quale viaggiava una coppia di anziani di Tolentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Sono stati questi ultimi, viste le condizioni della donna che era alla guida della Peugeot, a richiedere l’intervento dell’eliambulanza dall’ospedale Torrette di Ancona. Per gli altri due feriti, la coppia di anziani, i sanitari hanno provveduto a prestare loro le cure del caso direttamente sul posto, successivamente sono stati condotti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale maceratese per svolgere ulteriori accertamenti.