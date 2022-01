Una donna di 89 anni scippata in via Piave mentre passeggia. I carabinieri a caccia del malvivente

MACERATA - Anziana scippata mentre cammina lungo via Piave, è caccia al malvivente. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.

La vittima è una anziana di 89 anni, che secondo la ricostruzione dei carabinieri è stata scippata della borsa da un giovane, forse straniero, dalla carnagione olivastra. Poi il malvivente, dopo aver preso la borsa della signora, che vive in quella via, è scappato via a piedi, facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente l’anziana non è caduta e non si è fatta male, anche se sono stati momenti di grande spavento. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata. Nel punto in cui è avvenuto lo scippo non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza. I militari dell’Arma sono a caccia di testimonianze per risalire al responsabile dello scippo.

