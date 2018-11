Sciacalli nel palazzo inagibile a causa del terremoto Devastati 14 appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Sciacalli scatenati: quattordici appartamenti messi a soqquadro dai malviventi che per entrare hanno sfondato e preso a calci le porte. Il raid è avvenuto in 14 dei 33 appartamenti che compongono lo stabile al civico 72 di via Cincinelli. Il palazzo dal novembre del 2016 è inagibile per le lesioni riportate dopo le scosse di terremoto e tutti i residenti sono stati costretti a trovarsi una sistemazione alternativa altrove.A scoprire i furti è stato ieri pomeriggio un uomo che era andato a curare l’orto che si trova alle spalle del palazzo. Arrivato sul posto aveva visto il vetro della finestra che dà sul salone di un appartamento di proprietà di una coppia di anziani completamente frantumato e ha immediatamente chiamato il 113. Alla fine la conta è stata peggiore del previsto: 14 appartamenti avevano le porte sfondate. «Non abbiamo più una casa, da due anni siamo costretti a vivere fuori e adesso questi vengono a rubare quel poco che abbiamo lasciato», ha sbottato un terremotato.