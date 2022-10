Macerata, schiva bruscamente un cinghiale: uomo in gravi condizioni

CINGOLI- Un uomo è ricoverato a Torrette in gravi condizioni dopo l'incidente d'auto di questa sera – 8 ottobre – che lo ha visto suo malgrado protagonista intorno alle 20.

L'attraversamento di un cinghiale

A bordo della sua automobile, insieme ad una donna, nel tentativo di schivare l'attraversamento di un cinghiale sulla carreggiata in località Colognola di Cingoli. Sul posto per i rilievi, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata. La donna a bordo dell'auto ha preferito non ricorrere alle cure mediche.