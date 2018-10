Schianto nella notte: tre ragazze finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Schianto nel cuore della notte, poco dopo le tre, lungo via Trento, tre le giovani rimaste ferite e soccorse dai mezzi del 118 che hanno provveduto al trasferimento nel vicino pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto coinvolta mentre i rilievi dell’incidente sono stati svolti dagli agenti della polizia stradale che dovranno appunto ricostruire la dinamica dello schianto che ha portato tre giovani occupanti dell’auto in ospedale.