Marche sotto choc per la morte di Licia, lascia 5 figli: aveva 37 anni

MACERATA - Violento schianto in superstrada, un’auto finisce sotto la parte anteriore di un mezzo pesante: muore una mamma di 37 anni, Licia Grilli Cicilioni, originaria di Tolentino e residente a Caldarola. Per lei non c’è stato nulla da fare. È morta all’ospedale di Macerata, poco dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gravissimo l’uomo che si trovava a bordo con lei: lotta tra la vita e la morte all’ospedale regionale di Torrette dove è ricoverato in prognosi riservata. Disagi al traffico, lunghe code e superstrada chiusa.