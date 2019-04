Schianto fatale contro il furgone: â€‹Roberto lascia la moglie e due figlie

di Carla Passacantando

MACERATA - Il furgone di una ditta che fa manovra verso un’abitazione, l’uomo in sella a un grosso scooter, che proviene dalla direzione opposta e che probabilmente vede solo all’ultimo momento il veicolo e non riesce a fermarsi e i mezzi che vengono in contatto: sono questi i rapidi momenti che hanno segnatoUno schianto in cui ha perso la vita Roberto Bonci, un meccanico di 66 anni residente a Sambucheto di Recanati. negli anni Novanta aveva lavorato nel team di Uncini in superbike.