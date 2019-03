Violento schianto tra auto: due feriti, uno è grave Soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Un violento schianto tra auto si è verificato oggi intorno alle 12 sulla Settempedana tra Passo Treia e Villa: nello scontro ci sono stati due i feriti, uno in gravi condizioni è stato trasferito in eliambulanza a Torrette, l’altro all’ospedale di Macerata. Lo schianto ha coinvolto una Fiat 550 e una Lancia Ypsilon. Sul posto gli operatori del 118 che hanno soccorso i feriti allertando l’eliambulanza per una delle due persone coinvolte, trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette.