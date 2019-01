Schiaffi alla madre e colpi di bastone al padre: figlia condannata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Picchiò l’anziano padre con un bastone di metallo, e prese a schiaffi e spinte la madre. Condannata la figlia a due anni e otto mesi di reclusione. Il giudice per l’udienza preliminare Domenico Potetti ha anche disposto la misura di sicurezza del ricovero in una Rems, una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali. La sentenza è stata emessa ieri mattina. Imputata una cinquantenne maceratese accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti degli anziani genitori.