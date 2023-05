Paurosa sbandata, poi l'auto si ribalta: 22enne estratto dalle lamiere in arresto cardiaco. Rianimato, è gravissimo

MACERATA - Perde il controllo dell'auto che inizia a sbandare paurosamente e alla fine si ribalta. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dalla vettura, un 22enne di Pollenza, schiacciata da una parte e completamente capovolta lungo la provinciale Rotelli, a Macerata. Il ragazzo è stato trovato in arresto cardiaco, rianimato dai sanitari del 118 e trasportato a Torrette in condizioni gravissime.

Perde il controllo dell'auto e si ribalta

L'incidente è avvenuto ieri sera, 13 maggio, alle 21.30.

Sul posto i carabinieri di Macerata ed i sanitari del 188 che hanno subito stabilizzato la persona estratta dalle lamiere e straportata al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Le forze dell'ordine dovranno ricostruire la dinamica del fuori strada e capire come l'automobilista abbia perso il controllo della vettura che si è poi ribaltata.